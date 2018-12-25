RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Контрабандні товари в
Україні дедалі частіше...

Контрабандні товари в Україні дедалі частіше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:42

Контрабандні товари в Україні дедалі частіше...

Пропонуємо до обговорення:
80% незаконно імпортованих товарів реалізується онлайн.

Дивися повний текст Контрабандні товари в Україні дедалі частіше реалізуються онлайн - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86366
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:42

Это вы хотите наехать на подделки или на оф зарегистрированные торговые марки?
p_a_l
 
Заблокований
Повідомлень: 1641
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:05

Автор - товарищ далекий) То что-то называет контрабандой и привозится с Европы. Произведённый в Словакии Самсунг может стоит уже у местных продавцов почти в два раза дешевле «официального» произведённого в России!!! Лишь бы что-то написать) ПС: сейчас же вроде как официального с России не должно быть, да?
andriy_koryagin2018
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:02

Государство и есть причиной незаконного импорта, таможенники передают деньги вверх, а чиновники создаю усложнения для законной деятельности. Но есть загадка, как они определяют размер незаконного импорта? Возможно эти цифры очень занижены.
myfatalenergy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:45

  p_a_l написав:Это вы хотите наехать на подделки или на оф зарегистрированные торговые марки?

Неа, это они хотят и дальше "доить" потребителей.
Мотивы ясны как день:
"Наиболее эффективным способом является запрет на использование торговой марки официального производителя, который позволяет закрывать до 90% онлайн-торговцев в досудебном порядке и, соответственно, расчистить площадку..."
Ну а там где только один официальный продавец официального производителя, рынок понятно какой :idea:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5751
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2798 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 07:57

И слава богу что есть , что то по нормальным ценам. На одном месте я вертел сумасшедшую уплату налогов, которые идут кому то в карман и явно не на благо Неньки !
victoringbr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 27.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:10

так давайте запретим интернет, аххахахах
Rainbow
 
Повідомлень: 1992
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:53

  myfatalenergy написав:Государство и есть причиной незаконного импорта, таможенники передают деньги вверх, а чиновники создаю усложнения для законной деятельности. Но есть загадка, как они определяют размер незаконного импорта? Возможно эти цифры очень занижены.


Нет, вы же сами ответили на свой вопрос, а потом начали сомневаться.
Очевидно, что считают количество переданных денег, составляют примитивную пропорцию, и считают сколько будет 100 процентов. А как иначе в здравом уме посчитать количество незаконного импорта, если потом всё тихо и незаметно продается через интернет.
freeze
4
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
14
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: grushansky_grako, tatarinov09101985 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні побудують сучасний автобан
R2 » Вів 25 гру, 2018 13:44
2 216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 21:27
maxprofit
Нові долари в Україні: як не купити фальшивки
R2 » Вів 25 гру, 2018 15:39
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 20:09
zloy_ukr
Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%
R2 » Вів 25 гру, 2018 11:27
2 133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 11:50
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.