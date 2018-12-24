RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які авто вигідно купувати
українцям за кордоном

Які авто вигідно купувати українцям за кордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20

Які авто вигідно купувати українцям за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Привезти старий автомобіль з-за кордону – непогана ідея, якщо, звичайно, заздалегідь порахувати вартість розмитнення.

Дивися повний текст Які авто вигідно купувати українцям за кордоном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86364
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20

с*** и за это платят деньги? Возьмите меня на работу я вас такими статьями завалю просто!
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 19489
З нами з: 20.04.08
Подякував: 359 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:40

Электрички сейчас, в отсутствие налогов, кроме ПФ, есть смысл везти и целые. Рынок страховых аукционов для нас недостаточно емок, все, что поедет, разбирают, что не поедет - на запчасти, в особенности батарею-донора
sanyok
 
Повідомлень: 143
З нами з: 15.02.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти визначили найекономніші авто
R2 » Пон 24 гру, 2018 18:21
5 227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 13:47
Оранжевый-хит сезона
Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
R2 » Пон 24 гру, 2018 12:13
9 544
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 11:09
RomanTik
Українцям стали видавати менше субсидій
R2 » П'ят 21 гру, 2018 13:33
8 317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 00:08
qj2018

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.