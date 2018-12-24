Привезти старий автомобіль з-за кордону – непогана ідея, якщо, звичайно, заздалегідь порахувати вартість розмитнення.
Дивися повний текст Які авто вигідно купувати українцям за кордоном.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20
Які авто вигідно купувати українцям за кордоном
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Дивися повний текст Які авто вигідно купувати українцям за кордоном.
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20
с*** и за это платят деньги? Возьмите меня на работу я вас такими статьями завалю просто!
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:40
Электрички сейчас, в отсутствие налогов, кроме ПФ, есть смысл везти и целые. Рынок страховых аукционов для нас недостаточно емок, все, что поедет, разбирают, что не поедет - на запчасти, в особенности батарею-донора
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:54
Просто офигенная статья, хочет напишу для вас статью какие авто можно брать с салона ? Можн машину взять за 10-30к и за 30-100к и за 100к+, все статья готова, публикуйте..
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