Привезти старий автомобіль з-за кордону – непогана ідея, якщо, звичайно, заздалегідь порахувати вартість розмитнення.
Дивися повний текст Які авто вигідно купувати українцям за кордоном.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20
Які авто вигідно купувати українцям за кордоном
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Дивися повний текст Які авто вигідно купувати українцям за кордоном.
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20
с*** и за это платят деньги? Возьмите меня на работу я вас такими статьями завалю просто!
Додано: Сер 26 гру, 2018 00:40
Электрички сейчас, в отсутствие налогов, кроме ПФ, есть смысл везти и целые. Рынок страховых аукционов для нас недостаточно емок, все, что поедет, разбирают, что не поедет - на запчасти, в особенности батарею-донора
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:54
Просто офигенная статья, хочет напишу для вас статью какие авто можно брать с салона ? Можн машину взять за 10-30к и за 30-100к и за 100к+, все статья готова, публикуйте..
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:31
Не понимаю, почему все возмущаются. Я после прочтения статьи прозрел и избавился от ревматизма. Спасибо автору, пусть пишет ещё.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:15
По ходу, автору статьи, облом было вдаваться в подробности))) Берите деньги короче и езжайте в Европу, а там как то само собой авто найдётся, не порожняком же обратно ехать! Всё равно дешевле чем у нас!!! Статья готова, разрешаю репост))).
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