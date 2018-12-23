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Чи потрібно переоформляти
ОСЦПВ при купівлі авто

Чи потрібно переоформляти ОСЦПВ при купівлі авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 02:06

Чи потрібно переоформляти ОСЦПВ при купівлі авто

Пропонуємо до обговорення:
Підписання угоди рідко припадає на момент закінчення терміну дії старої страховки.

Дивися повний текст Чи потрібно переоформляти ОСЦПВ при купівлі авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 02:06

Есть ещё проще вариант: новый владелец ТС с документами на автомобиль обращается в страховую компанию которая выдала полис. В офисе в полисе делают отметки (вычеркивают данные бывшего владельца и номер ТС и вносят актуальные данные нового владельца и номер ТС). Правки заверяются печатью. Все занимает до 10 минут, бесплатно и проблем не возникает с полицией (сам так делал при покупке машины).
mazurkevych
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