Підписання угоди рідко припадає на момент закінчення терміну дії старої страховки.
Дивися повний текст Чи потрібно переоформляти ОСЦПВ при купівлі авто.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 02:06
Чи потрібно переоформляти ОСЦПВ при купівлі авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібно переоформляти ОСЦПВ при купівлі авто.
Додано: Сер 26 гру, 2018 02:06
Есть ещё проще вариант: новый владелец ТС с документами на автомобиль обращается в страховую компанию которая выдала полис. В офисе в полисе делают отметки (вычеркивают данные бывшего владельца и номер ТС и вносят актуальные данные нового владельца и номер ТС). Правки заверяются печатью. Все занимает до 10 минут, бесплатно и проблем не возникает с полицией (сам так делал при покупке машины).
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