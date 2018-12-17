26 жовтня 2018 р. Міністерство фінанcов розмістило суверенні єврооблігації на суму 2 млрд дол.
Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52
Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
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Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
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