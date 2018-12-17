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Суверенна позика України стала
однією з найдорожчих у...

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...

Пропонуємо до обговорення:
26 жовтня 2018 р. Міністерство фінанcов розмістило суверенні єврооблігації на суму 2 млрд дол.

Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52

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