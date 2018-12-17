26 жовтня 2018 р. Міністерство фінанcов розмістило суверенні єврооблігації на суму 2 млрд дол.
Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52
Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
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Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:00
Если изложенное правда, "Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли — грабют, красные пришли — грабют. Ну куды крестьянину податься?"
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:05
деваться некуда, приходится размещаться под конские проценты, надо чем-то покрыть кассовый разрыв. Русский минфин недавно тоже пытался занять на рынке валюты, но отказался от размещения из-за большого дисконта. Нашим плевать - не им же отдавать, "наступникам".
Сейчас просто неудачное время размещаться: рынки лихорадит, бабло с EM выводят, но скоро выборы, и нужно чем-то выплатить "пэнсии"
Деньги МВФ низзя пускать на бюджетные и инфраструктурные траты - только на выплату предыдущего займа
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:00
Так на же специяльно проблемы подкидывают, что бы мы этого не знали и не думали как у нас все .......................
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:07
Велика вероятность, что бумаги взял себе Порошенко...... с Ко. При этом вернув наворованные в бюджет.
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