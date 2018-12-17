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Суверенна позика України стала
однією з найдорожчих у...

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...

Пропонуємо до обговорення:
26 жовтня 2018 р. Міністерство фінанcов розмістило суверенні єврооблігації на суму 2 млрд дол.

Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52

Твари об этом молчат - загоняют нас в ярмо
13sergii3134
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:00

Если изложенное правда, "Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли — грабют, красные пришли — грабют. Ну куды крестьянину податься?"
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:05

деваться некуда, приходится размещаться под конские проценты, надо чем-то покрыть кассовый разрыв. Русский минфин недавно тоже пытался занять на рынке валюты, но отказался от размещения из-за большого дисконта. Нашим плевать - не им же отдавать, "наступникам".
Сейчас просто неудачное время размещаться: рынки лихорадит, бабло с EM выводят, но скоро выборы, и нужно чем-то выплатить "пэнсии"
Деньги МВФ низзя пускать на бюджетные и инфраструктурные траты - только на выплату предыдущего займа
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:00

Так на же специяльно проблемы подкидывают, что бы мы этого не знали и не думали как у нас все .......................
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:06

Тот кто подписывал со стороны Украины бумаги - Взяточники и твари.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:07

Велика вероятность, что бумаги взял себе Порошенко...... с Ко. При этом вернув наворованные в бюджет.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:46

Именно в фактах и цифрах проявляется квалификация и патриотичность (не коррумпированность) чиновников. А цифры говорят о том, что, или квалификация ниже плинтуса, или интересы не государственные. Как мне кажется представленные данные требуют отстранение от должности руководителя Минфина на время проведения расследования. Должны быть озвучены причины. Например: война, низкая квалификация, или еще что-то. Для принятия соответствующих решений. Например Гройсман говорил:"Я Вам покажу как управлять". А ведь именно Кабмин направляет и координирует деятельность Минфина. Вот он и показывает "Как управлять" в цифрах. Разглагольствуя о том, что его цель избавиться от внешнего долга. То есть действия с точностью до наоборот.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:47

Ребята, это уже обсуждали!
"Пацаны" выпустили под себя верняковые бумаги под 9% в валюте без всяких наЛохов.
А для нас депозиты под 3% - 19,5%(налог на прибыль+АТО).
Вот такие они "Европейские" стандарты.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07

  Rainbow написав:Ребята, это уже обсуждали!
"Пацаны" выпустили под себя верняковые бумаги под 9% в валюте без всяких наЛохов.
А для нас депозиты под 3% - 19,5%(налог на прибыль+АТО).
Вот такие они "Европейские" стандарты.

вы бы лично, на месте заемщиков, были прям стопудово уверенны, что через 5/9 лет вам Минфин Украины что-то вернет по нормальному, без "реструктуризаций" и т.д.?
Если бы облигации были "короткие" - полгода/год, то вариант
В длинную с нашими наперсточниками я бы играть не стал, даже будучи Гарантом/Премьером/Олигархом.
sequence
 
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