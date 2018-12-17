26 жовтня 2018 р. Міністерство фінанcов розмістило суверенні єврооблігації на суму 2 млрд дол.
Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52
Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:00
Если изложенное правда, "Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли — грабют, красные пришли — грабют. Ну куды крестьянину податься?"
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:07
Велика вероятность, что бумаги взял себе Порошенко...... с Ко. При этом вернув наворованные в бюджет.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:46
Именно в фактах и цифрах проявляется квалификация и патриотичность (не коррумпированность) чиновников. А цифры говорят о том, что, или квалификация ниже плинтуса, или интересы не государственные. Как мне кажется представленные данные требуют отстранение от должности руководителя Минфина на время проведения расследования. Должны быть озвучены причины. Например: война, низкая квалификация, или еще что-то. Для принятия соответствующих решений. Например Гройсман говорил:"Я Вам покажу как управлять". А ведь именно Кабмин направляет и координирует деятельность Минфина. Вот он и показывает "Как управлять" в цифрах. Разглагольствуя о том, что его цель избавиться от внешнего долга. То есть действия с точностью до наоборот.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:47
Ребята, это уже обсуждали!
"Пацаны" выпустили под себя верняковые бумаги под 9% в валюте без всяких наЛохов.
А для нас депозиты под 3% - 19,5%(налог на прибыль+АТО).
Вот такие они "Европейские" стандарты.
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07
вы бы лично, на месте заемщиков, были прям стопудово уверенны, что через 5/9 лет вам Минфин Украины что-то вернет по нормальному, без "реструктуризаций" и т.д.?
Если бы облигации были "короткие" - полгода/год, то вариант
В длинную с нашими наперсточниками я бы играть не стал, даже будучи Гарантом/Премьером/Олигархом.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:26
А чего нет ? Там же не напрямую гарант со товарищами фигурирует, а иностранные уважаемые или не очень, но опять же иностранные организации, которые через те или иные инструменты заберут свои "кровные". Кто бы не был гарантом, но деньги отдавать придется, не отдадут будет скандал и больше никто не даст, никто не даст, будет нам ..., мы ж страна "свободная" в части катись куда хочешь, а вот в остальном ...
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:32
Re: Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
На всех этих персонажах из лагеря "по-новому" крестов негде рисовать от улучшений.
Пора уже набивать купола.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:07
Re: Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
А что прекрасное кидалово всей страны -
депо под 1-3% а потом на эти же деньги -< з прибутковістю 9%, а 9,5-річний транш – на суму 1250 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних>.. Но то что керманычи одни вы не правы, там внизу таблички еще Нигерия есть.. в общем до ее уровня за 1 года мы уже "дорехформировались"..
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