RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суверенна позика України стала
однією з найдорожчих у...

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:52

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...

Пропонуємо до обговорення:
26 жовтня 2018 р. Міністерство фінанcов розмістило суверенні єврооблігації на суму 2 млрд дол.

Дивися повний текст Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у світі - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86373
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:00

Если изложенное правда, "Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли — грабют, красные пришли — грабют. Ну куды крестьянину податься?"
Igorten
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:06

Тот кто подписывал со стороны Украины бумаги - Взяточники и твари.
anton_gms
 
Повідомлень: 621
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:07

Велика вероятность, что бумаги взял себе Порошенко...... с Ко. При этом вернув наворованные в бюджет.
anton_gms
 
Повідомлень: 621
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:46

Именно в фактах и цифрах проявляется квалификация и патриотичность (не коррумпированность) чиновников. А цифры говорят о том, что, или квалификация ниже плинтуса, или интересы не государственные. Как мне кажется представленные данные требуют отстранение от должности руководителя Минфина на время проведения расследования. Должны быть озвучены причины. Например: война, низкая квалификация, или еще что-то. Для принятия соответствующих решений. Например Гройсман говорил:"Я Вам покажу как управлять". А ведь именно Кабмин направляет и координирует деятельность Минфина. Вот он и показывает "Как управлять" в цифрах. Разглагольствуя о том, что его цель избавиться от внешнего долга. То есть действия с точностью до наоборот.
nik1
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:47

Ребята, это уже обсуждали!
"Пацаны" выпустили под себя верняковые бумаги под 9% в валюте без всяких наЛохов.
А для нас депозиты под 3% - 19,5%(налог на прибыль+АТО).
Вот такие они "Европейские" стандарты.
Rainbow
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07

  Rainbow написав:Ребята, это уже обсуждали!
"Пацаны" выпустили под себя верняковые бумаги под 9% в валюте без всяких наЛохов.
А для нас депозиты под 3% - 19,5%(налог на прибыль+АТО).
Вот такие они "Европейские" стандарты.

вы бы лично, на месте заемщиков, были прям стопудово уверенны, что через 5/9 лет вам Минфин Украины что-то вернет по нормальному, без "реструктуризаций" и т.д.?
Если бы облигации были "короткие" - полгода/год, то вариант
В длинную с нашими наперсточниками я бы играть не стал, даже будучи Гарантом/Премьером/Олигархом.
sequence
 
Повідомлень: 1626
З нами з: 29.12.15
Подякував: 155 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:26

  sequence написав:
  Rainbow написав:Ребята, это уже обсуждали!
"Пацаны" выпустили под себя верняковые бумаги под 9% в валюте без всяких наЛохов.
А для нас депозиты под 3% - 19,5%(налог на прибыль+АТО).
Вот такие они "Европейские" стандарты.

вы бы лично, на месте заемщиков, были прям стопудово уверенны, что через 5/9 лет вам Минфин Украины что-то вернет по нормальному, без "реструктуризаций" и т.д.?
Если бы облигации были "короткие" - полгода/год, то вариант
В длинную с нашими наперсточниками я бы играть не стал, даже будучи Гарантом/Премьером/Олигархом.


А чего нет ? Там же не напрямую гарант со товарищами фигурирует, а иностранные уважаемые или не очень, но опять же иностранные организации, которые через те или иные инструменты заберут свои "кровные". Кто бы не был гарантом, но деньги отдавать придется, не отдадут будет скандал и больше никто не даст, никто не даст, будет нам ..., мы ж страна "свободная" в части катись куда хочешь, а вот в остальном ...
Igorten
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:32

Re: Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...

На всех этих персонажах из лагеря "по-новому" крестов негде рисовать от улучшений.
Пора уже набивать купола.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7008
З нами з: 03.11.08
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:07

Re: Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...

  Igorten написав:А чего нет ?
А что прекрасное кидалово всей страны -
депо под 1-3% а потом на эти же деньги -< з прибутковістю 9%, а 9,5-річний транш – на суму 1250 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних>.. Но то что керманычи одни вы не правы, там внизу таблички еще Нигерия есть.. в общем до ее уровня за 1 года мы уже "дорехформировались"..
Джон
 
Повідомлень: 804
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який відсоток киян підтримує вступ України в ЄС (опитування)
R2 » Вів 25 гру, 2018 21:45
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 21:45
R2
Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років 1 ... 9, 10, 11
R2 » Пон 17 гру, 2018 10:30
104 7303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 10:12
tea
Оприлюднено новий меморандум України з МВФ
R2 » Чет 20 гру, 2018 21:44
2 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 09:10
pobytt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65740)
26.12.2018 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.