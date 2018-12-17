ну и что?ну вышла статья.ну большее кол-во людей задумалось.ну и что?что изменится?был же уже офшорный скандал.во многих странах полетели головы.но у нас то все хорошо.сейчас набегут лапаи и споют оду однотуровому.
и все останется на своих местах.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:27
ну и что?ну вышла статья.ну большее кол-во людей задумалось.ну и что?что изменится?был же уже офшорный скандал.во многих странах полетели головы.но у нас то все хорошо.сейчас набегут лапаи и споют оду однотуровому.
и все останется на своих местах.
Додано: Чет 27 гру, 2018 00:16
Re: Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
Расстрелять.
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:46
Вот это и плохо, что значительных перемен к лучшему нет.
Только СБУшники хаты приватизируют в центре по 6 000 000 грн.
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