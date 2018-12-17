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Суверенна позика України стала
однією з найдорожчих у...

Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:27

ну и что?ну вышла статья.ну большее кол-во людей задумалось.ну и что?что изменится?был же уже офшорный скандал.во многих странах полетели головы.но у нас то все хорошо.сейчас набегут лапаи и споют оду однотуровому.
и все останется на своих местах.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:52

Tabak Место проклятое :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:16

Re: Суверенна позика України стала однією з найдорожчих у...

Расстрелять.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:46

  Tabak написав:ну и что?ну вышла статья.ну большее кол-во людей задумалось.ну и что?что изменится?был же уже офшорный скандал.во многих странах полетели головы.но у нас то все хорошо.сейчас набегут лапаи и споют оду однотуровому.
и все останется на своих местах.

Вот это и плохо, что значительных перемен к лучшему нет.
Только СБУшники хаты приватизируют в центре по 6 000 000 грн.
Rainbow
 
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