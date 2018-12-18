Brent стабілізувалася в середу після падіння раніше в ході торгів нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року, ціна WTI зростає.
Дивися повний текст Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02
Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02
Доллар подешевел, нефть обвалилась. Ждем понижения цен на газ, тепло и бензин???
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