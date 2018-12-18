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Brent стабілізувалася після
падіння в середу нижче $50...

Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02

Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50...

Пропонуємо до обговорення:
Brent стабілізувалася в середу після падіння раніше в ході торгів нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року, ціна WTI зростає.

Дивися повний текст Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02

Доллар подешевел, нефть обвалилась. Ждем понижения цен на газ, тепло и бензин???
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:51

  ALexxxS написав:Доллар подешевел, нефть обвалилась. Ждем понижения цен на газ, тепло и бензин???

:lol: :lol: :lol:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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