Brent стабілізувалася в середу після падіння раніше в ході торгів нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року, ціна WTI зростає.
Дивися повний текст Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02
Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50...
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Дивися повний текст Brent стабілізувалася після падіння в середу нижче $50 за барель вперше з липня 2017 року.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:02
Доллар подешевел, нефть обвалилась. Ждем понижения цен на газ, тепло и бензин???
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:51
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:41
Чому в "українських" новинах московський час? До чогось готуєтесь?
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