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5% терміналів не приймають
українські картки «Простір»

5% терміналів не приймають українські картки «Простір»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:41

5% терміналів не приймають українські картки «Простір»

Пропонуємо до обговорення:
Про цю проблему Нацбанк повідомив в ході Prostir Day – щорічної зустрічі компанди НПС "Простір" з учасниками платіжного ринку.

Дивися повний текст 5% терміналів не приймають українські картки «Простір».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:41

Написали б які саме банки.
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