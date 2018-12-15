|
|
5% терміналів не приймають українські картки «Простір»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Про цю проблему Нацбанк повідомив в ході Prostir Day – щорічної зустрічі компанди НПС "Простір" з учасниками платіжного ринку.
Дивися повний текст 5% терміналів не приймають українські картки «Простір»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86367
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:41
Написали б які саме банки.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1809
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему