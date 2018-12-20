ішення про перехід на той чи інший вид гарячого водопостачання ухвалюють співвласники будинку.
Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, чиїм коштом мають встановлюватися бойлери.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:06
У Мінрегіоні розповіли, чиїм коштом мають...
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Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, чиїм коштом мають встановлюватися бойлери.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:06
А электросети выдержат? Если все равно на газу, то нет смысла. В каменный век?
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:39
Можно на дрОвах. Помню у бабушки был такой. Внизу топка, вокруг дымохода на высоту под 2 метра резервуар литров на 100. Меньше, чем за час подогревалось градусов до 40-и мойся.
Вжарим томосом по автокефалии
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