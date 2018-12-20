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У Мінрегіоні розповіли,
чиїм коштом мають...

У Мінрегіоні розповіли, чиїм коштом мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:06

У Мінрегіоні розповіли, чиїм коштом мають...

Пропонуємо до обговорення:
ішення про перехід на той чи інший вид гарячого водопостачання ухвалюють співвласники будинку.

Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, чиїм коштом мають встановлюватися бойлери.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:06

А электросети выдержат? Если все равно на газу, то нет смысла. В каменный век?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:39

  Grisha1 написав:А электросети выдержат? Если все равно на газу, то нет смысла. В каменный век?


Можно на дрОвах. Помню у бабушки был такой. Внизу топка, вокруг дымохода на высоту под 2 метра резервуар литров на 100. Меньше, чем за час подогревалось градусов до 40-и мойся.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:54

За счет расходов местных программ? Это, что ж за программы такие и кто уже СМОГ ими воспользоваться?
За счет совладельцев домов - за счет соседа или за свой собственный счет? Наверное имелось ввиду за свой счет, но как написали))).
LOKY
 
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