За підсумками січня-листопада Приватбанк задекларував дохід у розмірі 9,03 мільярда гривень.
Дивися повний текст Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:53
Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку
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Дивися повний текст Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:53
Скорее всего в последующих годах банк будет не прибыльным и его лет так через 5 продадут за копейки . а потом он вновь станет прибыльным:))
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