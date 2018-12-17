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Приватбанк задекларував 9
мільярдів гривень прибутку

Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:53

Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-листопада Приватбанк задекларував дохід у розмірі 9,03 мільярда гривень.

Дивися повний текст Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:53

Скорее всего в последующих годах банк будет не прибыльным и его лет так через 5 продадут за копейки . а потом он вновь станет прибыльным:))
-Segey-
 
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