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Чи буде "новорічний" стрибок
курсу - прогноз від Данилишина

Чи буде "новорічний" стрибок курсу - прогноз від Данилишина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:18

Чи буде "новорічний" стрибок курсу - прогноз від Данилишина

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Чи буде \"новорічний\" стрибок курсу - прогноз від Данилишина.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:19

Мы достигли дна?? Хотя лично мое мнение - гривна попрет вверх в промежутке между окончанием праздников и выборами.. вот и проверим..
Джон
 
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