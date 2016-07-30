Такий прогноз озвучив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Чи буде \"новорічний\" стрибок курсу - прогноз від Данилишина.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:18
Чи буде "новорічний" стрибок курсу - прогноз від Данилишина
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи буде \"новорічний\" стрибок курсу - прогноз від Данилишина.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:19
Мы достигли дна?? Хотя лично мое мнение - гривна попрет вверх в промежутке между окончанием праздников и выборами.. вот и проверим..
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