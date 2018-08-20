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Суд дозволив підозрюваній у
причетності до викрадення...

Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19

Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка.

Дивися повний текст Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19

нормально - украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.
RomanTik
 
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