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Суд дозволив підозрюваній у
причетності до викрадення...

Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19

Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка.

Дивися повний текст Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19

нормально - украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.
RomanTik
 
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А что, так можно было?
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:41

Re: Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...

  RomanTik написав:ормально - украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.


Увы, в этой части ничего в стране не изменилось, разве на показуху типа НАБУ, САП, и всякую другую хрень денег стали тратить больше.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:22

Re: Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...

Идет заседание суда. Судья: "Подсудимая, ваше последнее слово." Подсудимая: "Семь миллионов гривен!" Судья: "Подсудимая, вы признаете себя виновной?" Подсудимая: "Нет!" Судья: "Ну на нет и суда нет." :) :lol:
alex34124
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Да здравствует самый
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:32

Да здравствует самый честный и гуманный суд в мире!))
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Re: на нет и суда нет

да, шо нам следствие, активисты на вече должны решать
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:50

Re: самый гуманный

  RomanTik написав:украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.

не залог - а налог
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:54

  sal написав:да, шо нам следствие, активисты на вече должны решать


Нельзя, вече тогда это революция, сейчас это происки ФСБ :)
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