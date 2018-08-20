Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка.
Дивися повний текст Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19
Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19
нормально - украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:41
Re: Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
Додано: Чет 27 гру, 2018 06:22
Re: Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
Идет заседание суда. Судья: "Подсудимая, ваше последнее слово." Подсудимая: "Семь миллионов гривен!" Судья: "Подсудимая, вы признаете себя виновной?" Подсудимая: "Нет!" Судья: "Ну на нет и суда нет."
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:47
Re: на нет и суда нет
да, шо нам следствие, активисты на вече должны решать
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:50
Re: самый гуманный
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:54
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