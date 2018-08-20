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Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка.
Дивися повний текст Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення $20 млн Ощадбанку виїзд за кордон
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R2
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:19
нормально - украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.
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RomanTik
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:04
А что, так можно было?
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heavensfeel
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:41
RomanTik написав:
ормально - украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.
Увы, в этой части ничего в стране не изменилось, разве на показуху типа НАБУ, САП, и всякую другую хрень денег стали тратить больше.
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Igorten
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Додано: Чет 27 гру, 2018 06:22
Идет заседание суда. Судья:
"Подсудимая, ваше последнее слово." Подсудимая:
"Семь миллионов гривен!" Судья:
"Подсудимая, вы признаете себя виновной?" Подсудимая:
"Нет!" Судья: "Ну на нет и суда нет."
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alex34124
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:31
Да здравствует самый
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magneet
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:32
Да здравствует самый честный и гуманный суд в мире!))
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magneet
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:47
да, шо нам следствие, активисты на вече должны решать
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sal
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:50
RomanTik написав:
украл 20 лямов $, заплатил залога 7 лямов грн (!!!), вышел из СИЗО и можешь ехать в любую страну тратить остальные 19,75 млн $.
не залог - а налог
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sal
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:54
sal написав:
да, шо нам следствие, активисты на вече должны решать
Нельзя, вече тогда это революция, сейчас это происки ФСБ
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Igorten
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