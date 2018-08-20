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Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:57
20 млнов не вернуть. вернули 7
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sal
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:09
heavensfeel написав:
А что, так можно было?
ну вот Насиров или Зайцева например в курсе что так можно.. сейчас после "борьбы хАранта с коррупциею" все можно..зависит только от "анти-коррупционного" взноса, реХформированной судейской системе)).
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Джон
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