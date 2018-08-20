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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:57
Re: лучше.. чем ничего
20 млнов не вернуть. вернули 7
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:09
Re: Суд дозволив підозрюваній у причетності до викрадення...
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:44
Кто платит, тот, в судах Украины Законы и устанавливает!
"Новый Суд" уже "Вертел" и ЕСПЧ - крыша выше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:33
Официальная Информация по сути:
Роман Насиров приступил к выполнению обязанностей главы Государственной фискальной службы.
Об этом говорится в приказе ГФС, передают Українські Новини.
«Объявляется решение Окружного административного суда Киева от 11.12.2018 года по делу» 826/2538/18 о восстановлении Насиров в должности председателя Государственной фискальной службы Украины «, — говорится в нем
Отмечается, что Насиров приступил к осуществлению полномочий 27 декабря.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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