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Сьогодні закінчується термін дії воєнного стану в 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:01
Пропонуємо до обговорення:
У середу о 14:00 закінчується 30-денний термін воєнного стану.
Дивися повний текст Сьогодні закінчується термін дії воєнного стану в 10 регіонах України
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