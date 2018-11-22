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Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе, які перевіряли
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06
Пора отправлять пожарных и санэпидстанцию - коровы не доены
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