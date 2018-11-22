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Податківці виявили порушення
у всіх ресторанах і кафе,...

Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06

Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе, які перевіряли.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06

Пора отправлять пожарных и санэпидстанцию - коровы не доены
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