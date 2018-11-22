Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе, які перевіряли.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06
Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе,...
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Дивися повний текст Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе, які перевіряли.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:24
Шакалов с цепи спустили. Самое главное, что скорее всего, судя по отчёту, проверяли единщиков, предпринимателей которые даже про 0 грн. выручки платят АВАНСОМ налоги.
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