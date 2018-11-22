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Податківці виявили порушення
у всіх ресторанах і кафе,...

Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06

Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Податківці виявили порушення у всіх ресторанах і кафе, які перевіряли.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:06

Пора отправлять пожарных и санэпидстанцию - коровы не доены
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:28

для увеличения количества молока корову нужно больше доить
cia
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:24

Шакалов с цепи спустили. Самое главное, что скорее всего, судя по отчёту, проверяли единщиков, предпринимателей которые даже про 0 грн. выручки платят АВАНСОМ налоги.
alex_wolf_1975
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:09

"для увеличения количества молока корову нужно больше доить И МЕНЬШЕ КОРМИТЬ". Всем известно, что нам говорят налоговики, когда приходят. "Мы не можем составить акт без нарушений. Если у Вас нет никаких нарушений, то придумайте себе сами что-нибудь незначительное, но штраф ДОЛЖЕН быть. Иначе потом жизни вам не дадим". Поэтому количество проверок и совпадает с количеством нарушений. И такое совпадение ПОЗОР для Украины, а не заслуга фискалов!
lugansk-kiev
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:13

  alex_wolf_1975 написав:Шакалов с цепи спустили. Самое главное, что скорее всего, судя по отчёту, проверяли единщиков, предпринимателей которые даже про 0 грн. выручки платят АВАНСОМ налоги.

не смешите моего кота - там такой "АВАНС", что хватит на пару чашечек кофе в этом же генделе
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:15

  cia написав:для увеличения количества молока корову нужно больше доить

а для оптимизации расходов на питание - меньше кормить! :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:18

Если нарушения найдены в 100 процентов случаев, то может правила плохие и их надо поменять или упростить, не может быть 100 процентов плохих людей, который сознательно нарушают какие-то правила.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:51

  freeze написав:Если нарушения найдены в 100 процентов случаев, то может правила плохие и их надо поменять или упростить, не может быть 100 процентов плохих людей, который сознательно нарушают какие-то правила.

Это вы еще с пожарниками не сталкивались. Нарушения по-любому есть, в даже в местах массового скопления людей вроде ТЦ. Сразу идет распил: что-то по-любому должны найти официально, "устранить и заплатить штраф". Что-то на карман, дабы не закрыли.
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