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У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані торгів Московської біржі.
Дивися повний текст У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:33
на 15:32 было 69.4 и стремится вверх
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