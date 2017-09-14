Про це свідчать дані торгів Московської біржі.
Дивися повний текст У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:33
У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:45
Re: У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку
Ниче, ща прийдет вольгарь и расскажет, что так и задумано, чтобы поднять благосостояние нации, стимулировать экономику и пр. ересь. И что рупь ни от кого независимая валюта, которая плавает сама по себе, а возможные взаимосвязи рупля и цен на нефть - чистая случайность.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:25
Правильно. Чем выше курс рубля, тем больше нулей в отчетах Росстата!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:10
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|