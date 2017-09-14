RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Росії рубль пробив
рекордно низьку позначку

У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:33

У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані торгів Московської біржі.

Дивися повний текст У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86378
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:33

на 15:32 было 69.4 и стремится вверх
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:45

Re: У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку

Ниче, ща прийдет вольгарь и расскажет, что так и задумано, чтобы поднять благосостояние нации, стимулировать экономику и пр. ересь. И что рупь ни от кого независимая валюта, которая плавает сама по себе, а возможные взаимосвязи рупля и цен на нефть - чистая случайность.
Son of Sun
 
Повідомлень: 326
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:25

  Son of Sun написав:Ниче, ща прийдет вольгарь и расскажет, что так и задумано, чтобы поднять благосостояние нации, стимулировать экономику и пр. ересь.


Правильно. Чем выше курс рубля, тем больше нулей в отчетах Росстата!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 07.04.17
Подякував: 288 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:10

  cia написав:на 15:32 было 69.4 и стремится вверх

На 20:00 ниже 69 и вниз... он с сентября болтается, как цветок в проруби, и 70 пробивал. В чем рекорд-то? Заголовки под НГ попереможней заказали?
Skypups
 
Повідомлень: 19
З нами з: 05.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 428, 429, 430
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4299 223550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 18:43
freeze
"Накрила паніка": в Росії забили на сполох через...
R2 » Суб 22 гру, 2018 19:32
8 680
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 17:25
Juna
У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 20 гру, 2018 08:53
30 2167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 09:53
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11405)
26.12.2018 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.