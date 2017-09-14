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У Росії рубль пробив рекордно низьку позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:02
antikkristall написав: rjkz написав:
А какое это к нам имеет отношение?
Какие новости на межбанке Мозамбика или Лесото?
так больше писать не о чем, главное чтобы у соседа корова сдохла - менталитет
сосед тебе сарай сжег, а ты ему воздушные поцелуйчики шлешь?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:15
sequence написав:
тоже мне новость.
зачем же вы написали целый абзац?
EKO написав:
А это вместо того, чтоб не задавали другие вопросы, типа: - а почему нефть с 85 упала до 55 (как стоила в январе 2017) и на заправках должна уже давно стоить как тогда - в районе 23-25 грн, а стоит почему то 30 грн. и почему бездействует правительство и прокуратура.
100%, насчёт этого давно пора спрашивать. но, вероятно будут рассказывать, что это же фьючерсы и реально бенз подешевеет только через 3 месяца. вот только поднимают моментально.
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