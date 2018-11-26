Національний банк України готовий знизити рівень облікової ставки, якщо значно знизяться темпи інфляції.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову ставку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:29
У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову ставку.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:30
учетная ставка обычно плюс/минус несколько процентов отличается от инфляции. В нашем случае официальная инфляция от учетной ставки отличается на двузначное число.
Мне одному кажется, что с инфляцией нас трохи натягивают?
|