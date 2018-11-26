Національний банк України готовий знизити рівень облікової ставки, якщо значно знизяться темпи інфляції.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову ставку.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 16:29
У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову ставку.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:30
учетная ставка обычно плюс/минус несколько процентов отличается от инфляции. В нашем случае официальная инфляция от учетной ставки отличается на двузначное число.
Мне одному кажется, что с инфляцией нас трохи натягивают?
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:12
Re: У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову
Объясните механизм, почему учетной ставкой связывается инфляция?
Да, государство под такой процент изымает с рынка гривню.
Гривни стало меньше - инфляция упала.
Но потом же нужно отдавать больше. Вот этот момент интересует.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35
Re: У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову
Курс у скільки разів зріс? Доларовий ВВП скоро відновится, а грошову базу збільшують, в тому числі, і таким чином. По нормальному треба, щоб курс був не 28, а 18 чи 12, але це не в наших традиціях.
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