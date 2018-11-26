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У НБУ повідомили, в якому випадку
готові знизити ключову...

У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:29

У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України готовий знизити рівень облікової ставки, якщо значно знизяться темпи інфляції.

Дивися повний текст У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:30

учетная ставка обычно плюс/минус несколько процентов отличается от инфляции. В нашем случае официальная инфляция от учетной ставки отличается на двузначное число.
Мне одному кажется, что с инфляцией нас трохи натягивают?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:12

Re: У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову

Объясните механизм, почему учетной ставкой связывается инфляция?
Да, государство под такой процент изымает с рынка гривню.
Гривни стало меньше - инфляция упала.
Но потом же нужно отдавать больше. Вот этот момент интересует.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35

Re: У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову

  M-A-X написав:Но потом же нужно отдавать больше. Вот этот момент интересует.

Курс у скільки разів зріс? Доларовий ВВП скоро відновится, а грошову базу збільшують, в тому числі, і таким чином. По нормальному треба, щоб курс був не 28, а 18 чи 12, але це не в наших традиціях. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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