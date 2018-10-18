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переводчики

Требуются удаленные переводчики
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:04

Требуются удаленные переводчики

Переводческая компания «TranslatorsAuction» расширяет штат удаленных письменных переводчиков.

Необходимые навыки:

— отличное знание иностранного языка и грамотная письменная речь на русском,

— опыт работы переводчиком не менее 2-х лет;

— производительность до 10 стр/день;

— отличное владение несколькими из следующих тематик: техника, медицина, маркетинг, машиностроение; энергетика; экономика и финансы и тд.

— постоянное использование в своей работе программы «TRADOS».

Мы тщательно отбираем специалистов, поэтому обязательное условие для начала сотрудничества – выполнение тестового перевода.

Ждем от Вас резюме с указанием опыта работы, языков и тематик перевода по нашему адресу: hr@translatorsauction.com . В теме письма просим указывать языковую пару.

С инструкцией как пройти тестовый перевод можно ознакомиться по ссылке: https://translatorsauction.com/ru/page/translator_instruction
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