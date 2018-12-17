Про це повідомив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.
Дивися повний текст За п'ять років \"Динамо\" недоплатило у пенсійний фонд понад 440 млн грн - експерт.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:05
За п'ять років "Динамо" недоплатило у пенсійний фонд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За п'ять років \"Динамо\" недоплатило у пенсійний фонд понад 440 млн грн - експерт.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:15
Re: За п'ять років "Динамо" недоплатило у пенсійний фонд...
1. Ужасное форматирование цифр в статье. Позор.
2. С ЗП выше 55к грн ЕСВ не платится. Садись, два.
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