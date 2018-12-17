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За п'ять років "Динамо"
недоплатило у пенсійний фонд...

За п'ять років "Динамо" недоплатило у пенсійний фонд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:05

За п'ять років "Динамо" недоплатило у пенсійний фонд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Дивися повний текст За п'ять років \"Динамо\" недоплатило у пенсійний фонд понад 440 млн грн - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:15

Re: За п'ять років "Динамо" недоплатило у пенсійний фонд...

1. Ужасное форматирование цифр в статье. Позор.
2. С ЗП выше 55к грн ЕСВ не платится. Садись, два.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:21

Весной 2018 г. и телевидение и другие информационные каналы уже рассказывали об уровне официальных зарплат в команде киевского Динамо. Зарабатывают они в клубе не густо- от 13тыс. грн до 20тыс.грн в месяц, а ген. директор Чохонелидзе вообще 9 тыс.грн. В то же время неофициально некоторые футболисты получают и по 1млн. евро в год. Получается уже даже не тень, а "черная дыра". Хорошо Суркисы пристроились. Открыто клали на всех и вся. Вот таков он бизнес по украински. А налоговые органы, всякие НАБУ , НАЗК и другие подобные конторы делают вид ,что все ОК, все законно. А ведь получают руководители этих гос.контор с наших с вами налогов нехилые зарплаты.Спрашивается за что? А за то,что за счет простых налогоплательщиков работают на обогащение тех,кто открыто грабит страну. И это касается не только футбола.
qazzax
 
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