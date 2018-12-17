За п'ять років "Динамо" недоплатило у пенсійний фонд...

Додано: Сер 26 гру, 2018 23:21

Весной 2018 г. и телевидение и другие информационные каналы уже рассказывали об уровне официальных зарплат в команде киевского Динамо. Зарабатывают они в клубе не густо- от 13тыс. грн до 20тыс.грн в месяц, а ген. директор Чохонелидзе вообще 9 тыс.грн. В то же время неофициально некоторые футболисты получают и по 1млн. евро в год. Получается уже даже не тень, а "черная дыра". Хорошо Суркисы пристроились. Открыто клали на всех и вся. Вот таков он бизнес по украински. А налоговые органы, всякие НАБУ , НАЗК и другие подобные конторы делают вид ,что все ОК, все законно. А ведь получают руководители этих гос.контор с наших с вами налогов нехилые зарплаты.Спрашивается за что? А за то,что за счет простых налогоплательщиков работают на обогащение тех,кто открыто грабит страну. И это касается не только футбола.