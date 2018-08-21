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В Україні вперше розробили
велосипедні держстандарти

В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:42

В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба цієї організації.

Дивися повний текст В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти.
R2
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Молодцы! Может хоть на 1% будем похожи на Европейские столицы
heckfy2014
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52

Для безопасности велосипедистов, они должны в первую очередь ПДД выучить, а не ездить по пешеходу поперек дороги, с мыслью что его должны не сбить, а пропустить.
sasch
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:31

  sasch написав:Для безопасности велосипедистов, они должны в первую очередь ПДД выучить, а не ездить по пешеходу поперек дороги, с мыслью что его должны не сбить, а пропустить.
слышал звон не знаю где он. Да наши правила устарели, да в них есть такая норма, НО в Европе можно НЕ спешиваться, можно ехать МЕДЛЕННО и при этом ДОЛЖНЫ ПРОПУСКАТЬ, так что пора менять ПДД. ВЫЛЕТАТЬ БЫСТРО НЕЛЬЗЬЯ ехать медленно 5 км в час МОЖНО
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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