Про це повідомляє прес-служба цієї організації.
Дивися повний текст В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:42
В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше розробили велосипедні держстандарти.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:52
Для безопасности велосипедистов, они должны в первую очередь ПДД выучить, а не ездить по пешеходу поперек дороги, с мыслью что его должны не сбить, а пропустить.
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:31
слышал звон не знаю где он. Да наши правила устарели, да в них есть такая норма, НО в Европе можно НЕ спешиваться, можно ехать МЕДЛЕННО и при этом ДОЛЖНЫ ПРОПУСКАТЬ, так что пора менять ПДД. ВЫЛЕТАТЬ БЫСТРО НЕЛЬЗЬЯ ехать медленно 5 км в час МОЖНО
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:12
Про какую страну вы говорите? В Германии надо спешиваться. На дороге для пешеходов можно ездить только если тебе до 14 лет, если старше то по велосипедной дорожке, а если её нет то по проезжей части справа. Если в пешеходной зоне проедешь на велосипеде, хоть очень медленно, штраф 15 или 20€. При нарушении правил, пункты получаешь на свои автоправа (если они есть).
Стандарты сделали, а производства велосипедов уже нет, к примеру ХВЗ.
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