Про це він сказав на засіданні РНБО 26 грудня.
Дивися повний текст Президент каже, що під час воєнного стану впала злочинність у 10 областях.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:54
Президент каже, що під час воєнного стану впала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент каже, що під час воєнного стану впала злочинність у 10 областях.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:38
Так может его ввести во всех областях и сделать бессрочным ? Это ж благо Талантливые они все же, любое гов... в конфетку, ай забыл, кондитер же ..., надеюсь свои конфеты он не по рецептуре указанной выше делает
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:08
Re: Президент каже, що під час воєнного стану впала...
Шоу кондитера закончилось.. впереди гильотина выборов).
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