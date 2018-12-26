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Президент каже, що під час
воєнного стану впала...

Президент каже, що під час воєнного стану впала...
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:54

Президент каже, що під час воєнного стану впала...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на засіданні РНБО 26 грудня.

Дивися повний текст Президент каже, що під час воєнного стану впала злочинність у 10 областях.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:38

Так может его ввести во всех областях и сделать бессрочным ? :) Это ж благо ;) Талантливые они все же, любое гов... в конфетку, ай забыл, кондитер же ..., надеюсь свои конфеты он не по рецептуре указанной выше делает :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:15

  Igorten написав:Так может его ввести во всех областях и сделать бессрочным ? :) Это ж благо ;) Талантливые они все же, любое гов... в конфетку, ай забыл, кондитер же ..., надеюсь свои конфеты он не по рецептуре указанной выше делает :)

Кондитер и Ко + МЗС и Минюст за 30 дней даже позыв к международному суду про нападение на корабли в Керчинском проливе родить не смогли. Договор про сотрудничество в Азовском море и Керченском проливе кстати тоже не изменился.. Кстати ситраны участников Будапешсткого договора тут прямое нападение стороны-подписанта((то есть его прямое нарушение) тоже так наши керманычи и не собрали... Это все что надо знать про "борьбу кондитера" с агрессорами..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 03:27

  Джон написав:
  Igorten написав:Так может его ввести во всех областях и сделать бессрочным ? :) Это ж благо ;) Талантливые они все же, любое гов... в конфетку, ай забыл, кондитер же ..., надеюсь свои конфеты он не по рецептуре указанной выше делает :)

Кондитер и Ко + МЗС и Минюст за 30 дней даже позыв к международному суду про нападение на корабли в Керчинском проливе родить не смогли. Договор про сотрудничество в Азовском море и Керченском проливе кстати тоже не изменился.. Кстати ситраны участников Будапешсткого договора тут прямое нападение стороны-подписанта((то есть его прямое нарушение) тоже так наши керманычи и не собрали... Это все что надо знать про "борьбу кондитера" с агрессорами..


Да, хотя бы для вида собрали. Тем более, что там всего то с США, Францией и Великобританией собраться надо было и перетереть.И все. рф- агрессор, в пролете.

Какой президент, такое и вп :evil:
Вчера полтавскую область и далее на Харьков дорогу, тупо закрыли из-за снега, вместо того, чтобы вовремя задействовать мчс и военных и дороги расчистить в области с вп.
EKO
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