Про це він сказав на засіданні РНБО 26 грудня.
Дивися повний текст Президент каже, що під час воєнного стану впала злочинність у 10 областях.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:54
Президент каже, що під час воєнного стану впала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент каже, що під час воєнного стану впала злочинність у 10 областях.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:38
Так может его ввести во всех областях и сделать бессрочным ? Это ж благо Талантливые они все же, любое гов... в конфетку, ай забыл, кондитер же ..., надеюсь свои конфеты он не по рецептуре указанной выше делает
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:15
Кондитер и Ко + МЗС и Минюст за 30 дней даже позыв к международному суду про нападение на корабли в Керчинском проливе родить не смогли. Договор про сотрудничество в Азовском море и Керченском проливе кстати тоже не изменился.. Кстати ситраны участников Будапешсткого договора тут прямое нападение стороны-подписанта((то есть его прямое нарушение) тоже так наши керманычи и не собрали... Это все что надо знать про "борьбу кондитера" с агрессорами..
Додано: Чет 27 гру, 2018 03:27
Да, хотя бы для вида собрали. Тем более, что там всего то с США, Францией и Великобританией собраться надо было и перетереть.И все. рф- агрессор, в пролете.
Какой президент, такое и вп
Вчера полтавскую область и далее на Харьков дорогу, тупо закрыли из-за снега, вместо того, чтобы вовремя задействовать мчс и военных и дороги расчистить в области с вп.
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