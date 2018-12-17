|
|
Президент каже, що під час воєнного стану впала...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на засіданні РНБО 26 грудня.
Дивися повний текст Президент каже, що під час воєнного стану впала злочинність у 10 областях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86377
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему