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Регулятор пояснив переваги
нової договірної системи на...

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі зможуть вільно обирати і швидко змінювати постачальника.

Дивися повний текст Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії.
R2
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Преимущества наверняка есть, раз схему запустили. Жаль, что не для меня.
nalim
 
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Как отметила председатель комиссии, система договорных отношений обеспечивает максимальную простоту и легкость для потребителя выбирать, изменять, объединять в различные периоды времени, наиболее выгодные условия поставки.

и где я, как потребитель, могу это сделать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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