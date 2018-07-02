Споживачі зможуть вільно обирати і швидко змінювати постачальника.
Дивися повний текст Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53
Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53
Преимущества наверняка есть, раз схему запустили. Жаль, что не для меня.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:41
и где я, как потребитель, могу это сделать?
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