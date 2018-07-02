Споживачі зможуть вільно обирати і швидко змінювати постачальника.
Дивися повний текст Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53
Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії.
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53
Преимущества наверняка есть, раз схему запустили. Жаль, что не для меня.
Додано: Сер 26 гру, 2018 19:41
и где я, как потребитель, могу это сделать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:52
Re: Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на..
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35
Джон Все там есть, нужно покопаться малость, ну в Харькове точно есть, не на первой странице но есть. Что до преимуществ, пока для меня все это пустой треп, что до обьявленной цены то она уже выше чем была в прошлом месяце, я "рад" без меры. И еще вопрос к свидетелям улучшений, почему для малого бизнеса электроэнергия самая дорогая и почему существует куча разных ценовых категорий - источник коррупции и хищений (это не я придумал, под эту мульку прошли первые подорожания) в дороге что то сломалось ?
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 26 гру, 2018 22:51, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:38
Re: Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на..
як відключитися від Київенерго і підключитися до іншого дистрибютера?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:01
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