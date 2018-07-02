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Регулятор пояснив переваги
нової договірної системи на...

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачі зможуть вільно обирати і швидко змінювати постачальника.

Дивися повний текст Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на ринку електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53

Преимущества наверняка есть, раз схему запустили. Жаль, что не для меня.
nalim
 
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Как отметила председатель комиссии, система договорных отношений обеспечивает максимальную простоту и легкость для потребителя выбирать, изменять, объединять в различные периоды времени, наиболее выгодные условия поставки.

и где я, как потребитель, могу это сделать?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:52

Re: Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на..

  RomanTik написав:и где я, как потребитель, могу это сделать?
Кстати да смотрел сайт облэнерго там ничего нет..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:35

Джон Все там есть, нужно покопаться малость, ну в Харькове точно есть, не на первой странице но есть. Что до преимуществ, пока для меня все это пустой треп, что до обьявленной цены то она уже выше чем была в прошлом месяце, я "рад" без меры. И еще вопрос к свидетелям улучшений, почему для малого бизнеса электроэнергия самая дорогая и почему существует куча разных ценовых категорий - источник коррупции и хищений (это не я придумал, под эту мульку прошли первые подорожания) в дороге что то сломалось ?
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 26 гру, 2018 22:51, всього редагувалось 3 разів.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:38

Re: Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на..

як відключитися від Київенерго і підключитися до іншого дистрибютера?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:01

  flyman написав:як відключитися від Київенерго і підключитися до іншого дистрибютера?


Так спросите у них :) Я завтра схожу, самому интересны некоторые нюансы, не ленитесь ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:23

  Igorten написав:
  flyman написав:як відключитися від Київенерго і підключитися до іншого дистрибютера?


Так спросите у них :) Я завтра схожу, самому интересны некоторые нюансы, не ленитесь ;)

мене уже півроку підключають, от подумав, може конкуренти підключать як в Польщі, протягом дня, зранку написав заяву і пішов на роботу, вечером вернувся і вже є підключення на тарифі вказаному в заяві ("денний", "нічний", "вечірній", "вихідний" і т.п.)

До кого йти (крім Київенерго) із заявою?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 03:19

  flyman написав:
  Igorten написав:
  flyman написав:як відключитися від Київенерго і підключитися до іншого дистрибютера?


Так спросите у них :) Я завтра схожу, самому интересны некоторые нюансы, не ленитесь ;)

мене уже півроку підключають, от подумав, може конкуренти підключать як в Польщі, протягом дня, зранку написав заяву і пішов на роботу, вечером вернувся і вже є підключення на тарифі вказаному в заяві ("денний", "нічний", "вечірній", "вихідний" і т.п.)

До кого йти (крім Київенерго) із заявою?

У нас, с такими вопросами, пока прямая дорога только к психиатру.
Ну или кто там всякие фантастические истории профессионально и орально трактует :mrgreen:
EKO
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