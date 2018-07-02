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Регулятор пояснив переваги
нової договірної системи на...

Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:27

flyman Подключение и покупка электроэнергии теперь разные организации. И подключение исключительно монополия Облэнерго.
Igorten
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 01.11.11
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