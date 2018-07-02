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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:27
flyman Подключение и покупка электроэнергии теперь разные организации. И подключение исключительно монополия Облэнерго.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:08
тобто осталося як і раніше, поставити лічильник і чекати коли зійде манна небесна і Обленерго поставить пломбу.
Далі ще одна заява на покупку е.е.
І знову чекати рускій мєсяц на підписання договору.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:31
Re: Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на..
Я думаю не открою Америку если скажу что все процедуры подключения весьма сложны и цель их одна, принудить Вас или терпеть или дать В водоканале еще не так проблемно, а вот газ и электричество могут вас оставить без ... извините нижнего белья
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